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Почти 4 тыс. мирных жителей покинули за сутки южную зону деэскалации в Сирии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Более 3,8 тысячи мирных жителей за минувшие сутки выведены из южной зоны деэскалации. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска из подконтрольных боевикам районов Юго-западной зоны деэскалации выведено 3803 мирных жителя, 363 из которых направлены в лагеря беженцев "Джебаб" и "Рсас" (провинции Деръа)", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что "отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Хама.

"Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение мероприятий постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс", - сказал он.

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Теги: Сирия
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