Природные пожары в американском Колорадо уничтожили свыше 100 жилых домов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сильные лесные пожары бушуют в горных районах на севере американского штата Колорадо, сообщает в среду агентство Associated Press.

Местные власти сообщили, что природные пожары уже уничтожили свыше 100 жилых домов в районе населенного пункта Форт Гарленд. Спасатели в настоящее время проводят эвакуацию нескольких сотен местных жителей.

Ряд близлежащих штатов также столкнулся с проблемой лесных пожаров. В частности, огонь распространился в районе лесного массива близ Солт-Лейк-Сити в штате Юта, где в рамках мер предосторожности эвакуировали жителей более 300 домов. Тушение огня осложняется сильными порывами ветра и высокой температурой воздуха.

Кроме того, природные пожары бушуют в штате Нью-Мексико и Калифорния, однако там они пока не угрожают жилым районам.