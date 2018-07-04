Сооснователь китайской HNA Ван Цзянь погиб в результате несчастного случая

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сооснователь и председатель совета директоров китайского конгломерата HNA Group Co. Ван Цзянь погиб в результате несчастного случая во французском Провансе, где находился в деловой поездке.

Как говорится в сообщении HNA, 57-летний Ван Цзянь получил серьезные травмы в результате падения и скончался 3 июля.

"HNA Group приносит глубочайшие соболезнования семье и друзьям Ван Цзяня. Все вместе мы оплакиваем потерю исключительно одаренного лидера и примера для подражания, чьи ценности останутся маяком для тех, кому посчастливилось его знать", - говорится в сообщении HNA.

Ван Цзянь, бывший чиновник в сфере гражданской авиации, входил в группу, основавшую авиакомпанию Hainan Provincial Airlines в начале 90-х гг. Ему принадлежало 15% акций HNA.

HNA - конгломерат фирм, занятых в основном в сфере воздушного транспорта (концерн начинался с Hainan Airlines), недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Составляющие его фирмы сосредоточены в Китае и в азиатском регионе, но также ведут деятельность в Европейском союзе и в США.

Конгломерат, который в прошлом вел довольно агрессивную политику в плане покупки зарубежных активов, теперь продает их, пытаясь сократить существенный долг. Ранее в этом году он объявил о снижении доли в Deutsche Bank AG, а также о продаже долей в компаниях, владеющих отелями Hilton.