Пашинян заявил о переходе властей Армении на армянские компьютеры

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство Армении перешло к работе на армянской компьютерной технике.

"Отныне в залах заседаний правительства будет установлена компьютерная техника армянского производства. Развитие высоких технологий в Армении является приоритетом правительства. Речь идет не только о программном обеспечении, но и конкретно о технике", - сказал на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, компьютерная техника армянского производства должна быть установлена также в парламенте.

"Необходимо оказать финансовое содействие, чтобы в зале заседаний парламента также были установлены компьютеры армянского производства. Очень важно, чтобы производство развивалось, и предпочтение надо отдавать местному производству. Это и приятно, и выгодно", - отметил премьер.