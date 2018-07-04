В Грузии признали неконституционными налоговые льготы для православной церкви

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Грузии удовлетворил иск религиозных меньшинств и упразднил норму Налогового кодекса, которая предполагает освобождение Грузинской православной церкви (ГПЦ) от уплаты НДС во время строительства храмов и церквей, их реставрации и росписи, говорится в сообщении на сайте суда.

Представители ряда религиозных конфессий в марте 2017 года обратились в Конституционный суд страны с иском против парламента Грузии по вопросу целесообразности освобождения ГПЦ от уплаты НДС.

Иск подали Евангелистско-баптистская церковь Грузии, Церковь Грузии - слово жизни, Церковь Христа, Церковь Евангелисткой веры Грузии, Транскавсказский союз христиан-адвентистов седьмого дня, Апостольская администрация латинских католиков Кавказа, Союз мусульман Грузии и Церковь Святой Троицы. Они выразили протест против того, что от уплаты НДС освобождалась только ГПЦ.

В свою очередь, ответчик, парламент Грузии, ссылался на то, что эта норма служит признанию особой роли ГПЦ в истории страны и является дискриминационной.

В итоге Конституционный суд Грузии посчитал, что сравниваемые религиозные объединения равноправны. "Суд отметил, что особая роль Грузинской православной церкви связана с ее историческим вкладом и не служит созданию в будущем привилегированного правого положения для православной христианской религии", - говорится в сообщении Конституционного суда.

При этом суд указал, что так как налоговая льгота являются частью правовых отношений, привилегированное положение патриархии Грузии в этом случае не основывается на историческом вкладе ГПЦ, а является доброй волей государства.

"Конституционный суд считает, что неравноправное отношение спорной нормы не имеет рациональной связи с названными легитимными целями и представляет собой дискриминационное регулирование. Соответственно, тот нормативный смысл спорной нормы, который освобождает только патриархию Грузии от уплаты НДС во время строительства храмов и церквей, их реставрации и росписи, признается неконституционным в соответствии со статьей 14 Конституции Грузии (запрет на дискриминацию)", - отмечается в решении суда.

Решение Конституционного суда вступит в силу 31 декабря 2018 года.