Подозреваемого в создании финансовой пирамиды экстрадировали из Чехии в Россию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Чешской республики выдали подозреваемого в создании финансовой пирамиды, в результате деятельности которой было похищено свыше 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву доставлен мужчина 1981 года рождения. Фигурант был объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса Главного управления МВД России по Самарской области", - сообщила Волк.

Как уточнили в ведомстве, "по данным следствия, он причастен к мошенничеству, совершенному группой лиц в крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), а также легализации денежных средств, приобретенных в результате противоправной деятельности (ч.3 ст.174.1 УК РФ)".

Созданная злоумышленниками организация позиционировалась как оператор одной из московских инвестиционных компаний и обещала вкладчикам дивиденды до 60% годовых. От действий преступников пострадали около тысячи человек, у которых похищено свыше 200 миллионов рублей, добавила Волк.