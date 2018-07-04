На вокзале в Мюнхене предложили сделать парковку для воздушного такси

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов городского совета Мюнхена предложила сделать парковку для воздушного такси на главном железнодорожном вокзале, сообщает в среду информагентство Associated Press.

Представители Христианско-социального союза призвали железнодорожную компанию Deutsche Bahn предусмотреть такую площадку при предстоящей реконструкции вокзала.

По мнению депутатов, "следует ожидать, что в течение ближайших нескольких лет технологии шагнут вперед настолько, что воздушное такси уже будет использоваться для перевозки людей".

Ране сообщалось, что Uber намерена запустить первые летающие такси в 2020 году.