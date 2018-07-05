Зоопарк Тбилиси отказался одолжить грузинскому политику страуса для похода в суд

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Собирающийся баллотироваться в президенты лидер грузинской оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" Зураб Джапаридзе обратился к администрации Тбилисского зоопарка с просьбой одолжить на несколько часов самку страуса для похода в суд.

Как сообщают грузинские СМИ, Джапаридзе в письменном обращении к администрации объяснил, что 13 июля хочет взять страуса на заседание Тбилисского городского суда, где будет рассматриваться дело после его задержания 12 мая на акции протеста за нарушение правопорядка и неподчинение требованиям полиции.

Как заявил оппозиционер, страус отражает то, в какой позе находится сегодня грузинский суд, в частности, "с головой в песке и не видящий реальности".

При этом Джапаридзе пообещал обеспечить транспортировку страуса в суд и отвечать за то, что с птицей за это время ничего не случится.

В свою очередь директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе заявил грузинскому Первому каналу, что в зоопарке нет страусов, а птица, которую с утра фотографировал политик, - это эму.

"Однако, в любом случае, одалживание животных или птиц на несколько часов - это исключено. Транспортировка животных связана с большим стрессом, а функция зоопарка - это забота о животных", - сказал директор зоопарка.

Партия "Гирчи" (в переводе с грузинского языка означает "шишка") была создана несколько лет назад группой бывших сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, которые откололись от бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Партия активно добивается смягчения наркополитики в Грузии.