В Испании задержали 129 членов армяно-грузинской банды

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Испании в ходе масштабной спецоперации задержаны 129 членов армяно-грузинской криминальной группировки, сообщается в четверг на сайте Интерпола.

Там отмечается, что операция проводилась с 25 по 29 июня. Ей предшествовало расследование, длившееся два с половиной года.

Спецоперация велась одновременно в нескольких городах Испании при тесном сотрудничестве грузинских и испанских правоохранительных органов, в ней также участвовали Интерпол и Европол.

Примерно в 70 домах были проведены обыски, там полицейские обнаружили огнестрельное оружие, драгоценности и деньги. Группировкой руководили семь грузинских и армянских "воров в законе".

В пресс-релизе МВД Испании подчеркивается, что эта группировка причастна к торговле наркотиками, незаконному владению оружием и фактам вымогательства и коррупции.