Россиянин разлили в аэропорту в Тбилиси опасную жидкость из мести

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Гражданин РФ, задержанный грузинскими правоохранительными органами за отравление в Тбилисском аэропорту нескольких человек, признался, что сделал это, чтобы отомстить знакомому.

"Его целью было навредить одному из своих давних знакомых. Когда женщина вошла в офис, то обнаружила, что была разлита определенная жидкость", - заявила в четверг журналистам прокурор Майя Силагадзе, отметив, что пострадали несколько сотрудников аэропорта, контактировавших с этим веществом.

"Назначена медицинская судебная экспертиза и будет оценена степень нанесенного здоровью сотрудников аэропорта вреда. Большую часть пострадавших уже выписали из больницы. Их жизням опасность не угрожает", - сказала прокурор.

По ее словам, задержанному предъявлено обвинение в попытке нанесения тяжкого вреда здоровью. При этом она не уточнила, о каком отравляющем веществе идет речь.

Накануне сообщалось, что семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси попали в больницу с симптомами отравления после разлива опасной жидкости гражданином России. Служба госбезопасности Грузии заявила, что задержан россиянин Дмитрий Б.

Между тем СМИ сообщили, что инцидент произошел в помещении касс российской авиакомпании "Аэрофлот" 2 июля, четверо технических сотрудников которого в тот же день были госпитализированы, 4 июля в больницу доставили еще трое технических работников.

Расследование данного инцидента ведет департамент контрразведки Службы госбезопасности Грузии.