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Власти США оштрафовали Credit Suisse на $77 млн за наем детей китайских чиновников

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти США в четверг оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse на $77 млн за прием на работу детей влиятельных должностных лиц Китая в гонконгском филиале в нарушение закона о коррупции, говорится в сообщении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

При этом банк выплатит SEC $30 млн, министерству юстиции США - $47 млн.

"Этим сотрудникам, нанятым из-за их родственных связей, зачастую недоставало необходимых технических навыков. Они были менее квалифицированы и обладали существенно меньшим опытом работы в банковском секторе, чем другие кандидаты на те же должности", - заявил и.о. помощника генпрокурора США Джон Кронан.

Credit Suisse признал, что с 2007 по 2013 год в гонконгском филиале существовала практика найма и поощрения сотрудников, которые были связаны с важными госслужащими или топ-менеджерами клиентских компаний. Осенью 2016 года крупнейший банк США JPMorgan Chase & Co. заплатил $264 млн за внесудебное урегулирование аналогичного разбирательства.

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Теги: США, Credit Suisse, Гонконг
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