В Мексике произошло несколько взрывов на заводе фейерверков

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 19 человек погибли и 31 получили травмы в результате двух взрывов в мастерских по производству фейерверков в пригороде Мехико. Об этом сообщает в четверг агентство Associated Press.

Среди погибших четыре пожарных и два офицера полиции, которые поспешили к месту взрыва и погибли в результате второго взрыва.

At least 19 dead after two huge fireworks explosions in Mexico https://t.co/Xg8SC9gaaZ pic.twitter.com/jJGEQMgOng — Daily Mirror (@DailyMirror) 5 июля 2018 г.

Власти штата Мехико сообщили, что восемь погибших были из города Тультепек, шесть человек - сотрудники службы экстренной помощи, личности еще трех человек пока не установлены.