В мире

Не менее 24 человек погибли из-за взрывов в Мексике

Серия взрывов произошла на производстве фейерверков

Не менее 24 человек погибли из-за взрывов в Мексике
Спасательный вертолет забирает пострадавших
Фото: Reuters

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Как минимум 24 человека стали жертвами взрывов на заводе фейерверков в Мексике, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

На момент написания текста известно о 49 пострадавших. Предположительно, на производствах фейрверков, уничтоженных взрывами, не соблюдались правила безопасности.

Серия взрывов произошла в районе Тультепек в часе езды к северу от Мехико. Она началась в 9:40 пятницы (16:40 по московскому времени). В Тультепеке живут около 130 тысяч человек. Там находится скопление небольших заводов по производству фейерверков и периодически происходят взрывы. За последние два года из-за них погибли не менее 70 человек.

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