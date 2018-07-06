Трое украинских военнослужащих погибли на учениях из-за разрыва миномета

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На Украине на Ровенском полигоне во время учений погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения, сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"6 июля в 5:55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли от полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По решению командующего Сухопутных войск ВСУ бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование, обстоятельства ЧП выясняются.

На странице Генштаба ВСУ в фейсбуке уточняется, что трагедия произошла на 233-м Ровенском общевойсковом полигоне.