В Польше разбился самолет МиГ-29

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вблизи польского города Пасленк в Варминьско-Мазурском воеводстве разбился истребитель МиГ-29 ВВС Польши, сообщают в пятницу варшавские СМИ со ссылкой на правительственный цент безопасности страны.

Самолет базировался на военно-воздушной базе в городе Мальборк.

Пилот успел катапультироваться, когда самолет находился в 18 км от Мальборка, однако в итоге все равно погиб, его тело обнаружили недалеко от места крушения самолета.

Катастрофа произошла в ночь на пятницу. Причины крушения пока не называются, проводится расследование.