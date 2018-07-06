Глава Агентства по охране окружающей среды США ушел в отставку

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) США Скотт Прюитт в четверг подал в отставку на фоне обвинений в ненадлежащих расходах и нарушении этических норм.

Врио руководителя EPA назван его заместитель Эндрю Уилер - бывший лоббист крупных угольных и нефтегазовых компаний, который скептически относится к утверждениям, что человеческая деятельность может привести к изменениям климата, пишет The Wall Street Journal.

Как ожидается, Уилер продолжит борьбу Прюитта за отмену введенного при президенте Бараке Обаме плана "Чистая энергия", ограничивающего углеродосодержащие выбросы, и других экологических законов.

"У меня нет сомнений в том, что Энди продолжит работу над великой и долговечной программой EPA. Мы добились невероятных успехов, и будущее EPA выглядит лучезарным", - написал в твиттере президент США Дональд Трамп, утвердивший временной назначение Э.Уилера.

Прюитт для Демократической партии США и других противников Трампа стал олицетворением всех отрицательных сторон нынешней администрации, отмечает The Washington Post. Он тратил из бюджета чрезмерные суммы на рабочие и личные поездки и обустройство жилья после переезда в Вашингтон. Кроме того, он потребовал от помощников найти пост в EPA для своей жены.

Всего за время его работы было возбуждено 16 расследований, одно из которых уже завершено. Прюитт был признан виновным в нарушении федерального законодательства США в связи с тем, что потратил более $43 тыс. из бюджета EPA на установку телефонной будки со звукоизоляции в своем рабочем кабинете, не уведомив Конгресс о таких расходах в должные сроки.

Несмотря на серьезность обвинений, президент месяцами поддерживал экс-главу EPA, поэтому объявление о его отставке стало сюрпризом для многих. В твите об уходе Прюитта из Агентства по охране окружающей среды Трамп не упоминал об обвинениях.