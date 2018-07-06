Требующие отставки армянского католикоса протестующие ворвались в монастырь Эчмиадзин

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Требующие отставки католикоса всех армян Гарегина II активисты утром в пятницу ворвались в канцелярию предстоятеля армянской церкви в монастыре Эчмиадзин.

Как написал на своей странице в фейсбуке руководитель пресс-службы канцелярии Ваграм Меликян, ворвавшиеся "выступают с ультимативными требованиями, проявляют провокационное поведение, они никак не хотят внять призывам прекратить эти неприемлемые действия".

Между тем лидер группы демонстрантов, требующих отставки католикоса, Карен Петросян заявил СМИ, что на них напали церковные служители.

"Мы будем стоять здесь и не уйдем, пока католикос не откажется от своего поста", - сказал он. На месте инцидента находится полиция.