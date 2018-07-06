Пропавший в Греции епископ РПЦ найден мертвым

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Епископ Бирский и Белорецкий Илия, находившегося в паломнической поездке в Греции и на Афоне, найден мертвым утром 6 июля.

Накануне иерарх направился к берегу моря в районе Халкидики, через несколько часов знакомые епископа Илии обеспокоились его отсутствием и отправились на поиски, сообщает официальный сайт Московской патриархии. К поискам была привлечена полиция и береговая охрана.

Причины смерти в настоящее время устанавливаются. По завершении необходимых процедур и следственных действий тело покойного будет доставлено в Россию.