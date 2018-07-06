Специалисты из Франции объяснили крушение лайнера Egypt Air в 2016 г. пожаром в кабине

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Французские специалисты, принимающие участие в расследовании причин крушения лайнера авиакомпании Egypt Air 19 мая 2016 года в небе над Средиземным морем, пришли к выводу, что причиной катастрофы мог стать пожар в кабине пилотов, сообщает в пятницу французское Управление гражданской авиации.

"Основываясь на полученных данных, управление считает, что наиболее вероятной гипотезой является пожар, начавшийся в кабине самолета в то время, когда самолет находился на высоте крейсерского полета. Огонь быстро распространялся, что привело к потере контроля над самолетом", - делают выводы французские специалисты.

В опубликованном отчете отмечается, что основным расследованием инцидента, случившегося над нейтральными водами, занимаются власти Египта - представители страны, в которой самолет был зарегистрирован. Также к расследованию привлечены французские специалисты, как представители страны, где был собран авиалайнер Airbus A320-232, а также специалисты из США - страны, где были произведены двигатели разбившегося самолета.

Ранее египетские специалисты сообщали о возможном взрыве на борту самолета.

19 мая 2016 года авиалайнер компании Egypt Air рухнул в Средиземное море в 290 км от Александрии. Самолет следовал по маршруту Париж - Каир, на борту находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров и десять членов экипажа. Все находившиеся на борту самолета люди погибли.