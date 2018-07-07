Минобороны РФ объявило о договоренности с боевиками в провинции Деръа о прекращении огня

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - С боевиками в сирийской провинции Деръа достигнуты договоренности о прекращении боевых действий и сдаче оружия, сообщили в Минобороны РФ.

"По результатам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению с лидерами вооруженных формирований в провинции Деръа достигнуты договоренности по следующим вопросам: прекращение боевых действий, начало сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Удалось договориться об урегулировании статуса боевиков и эвакуации в провинцию Идлиб тех, кто не желает урегулировать статус.

Кроме того, достигнута договоренность о восстановлении работы в населенных пунктах органов государственной власти Сирии и обеспечении возвращения беженцев от границы с Иорданией в свои дома.