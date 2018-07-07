Брату экс-президента Армении и членам его семьи предъявлены обвинения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение брату бывшего президента, его сыну и дочери по статьям "незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "подлог документов".

Следствием установлено, что брат экс-лидера страны Сержа Саргсяна - Левон Саргсян, его дочь Ани Саргсян и сын - Нарек Саргсян не задекларировали 19 млн 196 тыс. драмов (более $ 41 тыс.), $3 млн 482 тыс, $600 тыс., $1млн 928 тыс., $744 тыс.

Сообщается, что Левон Саргсян решением суда арестован заочно. В отношении Ани Саргсян и Нарека Саргсяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Брат экс-президента объявлен в розыск.