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В библиотеке датского университета нашли отравленные книги XVI и XVII веков

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Три редкие книги, датируемые XVI и XVII веками, были найдены в университете Южной Дании. Однако выяснилось, что они покрыты смертельно опасным ядом, сообщает Sky News.

Анализ показал, что на обложки нанесен мышьяк.

Эти книги начали изучать, так как выяснилось, что переплетчики использовали в работе средневековые манускрипты. Пытаясь прочитать текст на Латыни на переплете книг, исследователи столкнулись с тем, что буквы сложно различить из-за толстого слоя зеленой краски. Оказалось, что это не просто краска, а одно из самых ядовитых веществ на земле.

Эксперты полагают, что мышьяк был нанесен на переплеты, чтобы защитить книги от насекомых и грызунов.

Теперь три книги промаркировали и поместили в вентилируемый шкаф. Их содержание будет отсканировано, чтобы свести к минимуму контакт с ядовитыми томами.

Как отмечает Sky News, обстоятельства находки напоминают события романа и фильма "Имя розы", в котором монахи итальянского монастыря гибнут из-за отравленных страниц запретной книги.

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Теги: Дания
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