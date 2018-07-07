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Истребитель "МиГ-21" ВВС Румынии разбился в ходе показательных выступлений

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Истребитель "МиГ-21" ВВС Румынии потерпел крушение в ходе показательных выступлений.

Катастрофа произошла в субботу во время показательного полёта на "День открытых дверей" на базе ВВС Борча на юге Румынии. Самолёт упал недалеко от базы, при ударе о землю произошел взрыв. Управлявший самолетом лейтенант Флорин Ротару погиб, сообщили румынские СМИ.

Министерство национальной обороны Румынии начало расследование авиакатастрофы, сформирована специальная комиссия, которая выяснит все обстоятельства произошедшего.

Погибшему офицеру было 36 лет, он был главным пилотом 861-й эскадрильи истребителей воздушной базы в Фетешти.

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Теги: Румыния, МиГ-21
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