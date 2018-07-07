У пассажирки рейса Ош - Екатеринбург начались роды во время полета

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Оша (Киргизия) в Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт пункта отправления из-за начавшихся у одной из пассажирок родов, сообщил в субботу "Интерфаксу" директор Ошского аэропорта Талант Ысаков.

"Сегодня 04:19 (01:19 мск) самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Ош-Екатеринбург, вылетел из Ошского международного аэропорта, однако через некоторое время запросил посадку. На борту самолета во время полета начались схватки у молодой женщины, роды у нее принимали бортпроводницы", - сказал Ысаков.

Он добавил, что из-за этого, самолет вернулся в пункт вылета, чтобы оставить роженицу. "Члены экипажа передали врачам скорой помощи мамашу и ребенка, в 5:15 утра самолет улетел обратно по маршруту Ош-Екатеринбург", - сказал директор аэропорта.

В субботу сотрудники аэропорта навестили роженицу, они чувствуют себя хорошо.