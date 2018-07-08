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Контрафактное оборудование использовалось на "Южно-Украинской АЭС"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности (СБ) Украины во взаимодействии с Дирекцией госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" блокировали в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики, использование некачественного оборудования на предприятии "Южно-Украинская АЭС".

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на "Южно-Украинская АЭС". Следствием задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем важных для безопасности функционирования атомной электростанции", - сообщает пресс-центр СБ Украины в субботу.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотрено действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

По материалам СБ Украины, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП "НАЭК "Энергоатом" и руководство ОП "Южно-Украинская АЭС" принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования.

Отмечается, что СБУ совместно с Национальной полицией Украине реализуют комплекс неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления с целью привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) 14 июня 2018 года в 18:02 по киевскому времени отключила блок №2 от энергосистемы страны для выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата.

"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - отмечалось в сообщении "Энергоатома".

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Теги: Украина, СБУ
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