Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Микроавтобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в турецкой провинции Мугла, пострадали шесть граждан РФ, сообщают местные СМИ.

Авария произошла рано утром на шоссе возле города Ортака в провинции Мугла на юго-западе Турции. Микроавтобус направлялся в аэропорт Даламана, но столкнулся с трактором с прицепленной к нему сзади распылительной установкой. В аварии пострадали шесть российских туристов, водитель трактора и его 10-летний сын, сидевший рядом.

Для спасения пострадавших были вызваны пожарная бригада и экипаж аварийной службы. Они отправили раненых в госпиталь города Ортака.

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) уточняет, что попавшие в аварию туристы получили легкие травмы и вылетели в Россию.

Водитель микроавтобуса после ДТП был взят под стражу, но позже его отпустили. По делу идет следствие. После аварии шоссе было закрыто на два часа, пока спасательные службы не убрали трактор и автобус.