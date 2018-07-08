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США ополчились против грудного вскармливания

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На прошедшей весной в Женеве Всемирной ассамблее здравоохранения (руководящем органе ВОЗ) США выступали против принятия резолюции в поддержку грудного вскармливания, пишет в воскресенье газета New York Times.

В резолюции говорилось о том, что грудное молоко является для ребенка самым полезным, в связи с чем странам-участницам ВОЗ рекомендовано ограничить "не соответствующую действительности и вводящую в заблуждение" рекламу искусственных смесей.

Американская делегация была против принятия документа в его первоначальном виде, настаивая на том, чтобы из него убрали призыв "защищать, поощрять и поддерживать грудное вскармливание" и ограничивать распространение продуктов, которые, по мнению ВОЗ, могут навредить здоровью детей.

Когда внести изменения в текст не удалось, представители США, как пишут NYT, прибегли к угрозам. Эквадору, который собирался внести резолюцию, пригрозили сокращением военной помощи и торговыми санкциями. После этого авторы проекта стали искать другую страну, которая согласилась бы поддержать их, и около двенадцати государств отказались это сделать, опасаясь, как пишет газета, американского возмездия.

В итоге резолюция согласилась внести Россия.

Отмечается, что на встрече в Женеве присутствовали лоббисты из индустрии детского питания, однако нет никаких доказательств того, что делегация США согласовывала с ними свою позицию.

По сведениям NYT, на этой же встрече члены американской делегации поднимали вопрос о сокращении доли США в финансировании ВОЗ. В прошлом году взнос Вашингтона составил $845, около 15% от всего бюджета организации.

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Теги: США, ВОЗ

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