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Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 истребителей Су-35

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Индонезия заплатит свыше $1млрд за российские истребители Су-35, сообщил информированный собеседник "Интерфакса".

"Цена контракта - более 1 миллиарда долларов. Поставки будут осуществлены в два этапа: сначала восемь самолетов, потом еще три", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

5 мая источник "Интерфакса" сообщал, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей.

1 марта помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин (в настоящее время покинул должность - ИФ) подтвердил заключение контракта с Индонезией на покупку российских Су-35.

В середине февраля о подписании Россией и Индонезией контракта на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 сообщил информированный источник в Джакарте.

Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.

"Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются", - сказал ранее "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. Он заявлял, что Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

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Теги: Индонезия, Су-35

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