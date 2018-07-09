24 нелегальных мигранта перехвачены у турецких берегов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Две лодки с 24 мигрантами, пытавшимися нелегально пересечь Эгейское море, задержаны у берегов турецкой провинции Мугла, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"Морские пограничники обнаружили резиновую лодку с 15 выходцами из Ирака, Сомали, Сирии и Палестины. В этом же районе была замечена еще одна лодка с девятью беженцами из Ирака, Сирии, Палестины и Пакистана", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, был задержан гражданин Афганистана, который обвиняется в организации переправки мигрантов.

Все нелегальные мигранты доставлены в иммиграционное управление провинции Мугла