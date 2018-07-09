Главные новости
В миреБританский министр по Brexit подал в отставкуВ миреСкончалась отравленная в Эймсбери британкаВ миреСто человек стали жертвами ливней в Японии
В мире

24 нелегальных мигранта перехвачены у турецких берегов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Две лодки с 24 мигрантами, пытавшимися нелегально пересечь Эгейское море, задержаны у берегов турецкой провинции Мугла, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"Морские пограничники обнаружили резиновую лодку с 15 выходцами из Ирака, Сомали, Сирии и Палестины. В этом же районе была замечена еще одна лодка с девятью беженцами из Ирака, Сирии, Палестины и Пакистана", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, был задержан гражданин Афганистана, который обвиняется в организации переправки мигрантов.

Все нелегальные мигранты доставлены в иммиграционное управление провинции Мугла

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Турция, Эгейское море
В мире
Сто человек стали жертвами ливней в ЯпонииСто человек стали жертвами ливней в Японии
Автомобильная компания "Мазда" вынуждена закрыть свой центральный офис в ХиросимеПодробнее
 Британский министр по Brexit подал в отставкуБританский министр по Brexit подал в отставку
Он отказался поддержать стратегию выхода из ЕС, одобренную правительством Терезы МэйПодробнее
 Скончалась отравленная в Эймсбери британкаСкончалась отравленная в Эймсбери британка
Скотланд-Ярд возбудил уголовное дело об убийствеПодробнее
 Суд в Бразилии в один день освободил и запретил выпускать из тюрьмы экс-президента ЛулуСуд в Бразилии в один день освободил и запретил выпускать из тюрьмы экс-президента Лулу
Бывший глава государства с апреля отбывает 12-летний срок за взяткуПодробнее
США обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторонуСША обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторону
Постпред США при НАТО пообещала попытаться не допустить покупку С-400 Анкарой и заявила, что РФ переманивает и других американских союзниковПодробнее
 Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часовОперация по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часов
Пока удалось вывести четырех школьниковПодробнее
 Первые два мальчика спасены из затопленной пещеры ТаиландаПервые два мальчика спасены из затопленной пещеры Таиланда
Операция по вызволению школьников и их учителя продолжаетсяПодробнее
 Крупнейший жертвователь Brexit встречался с российским послом 11 разКрупнейший жертвователь Brexit встречался с российским послом 11 раз
Британские журналисты пытаются выявить финансовые связи бизнесмена с РоссиейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБританский министр по Brexit подал в отставкуВ миреСкончалась отравленная в Эймсбери британкаВ миреСто человек стали жертвами ливней в ЯпонииВ миреОперация по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часовМоскваФутболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горахСпортФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистов

В Японии кремировали тело казненного лидера секты "Аум Синрикё"

Десять человек пострадали из-за взрыва в жилом доме во Франции

Первый вице-мэр Бишкека арестован по подозрению в коррупции

Американский сенатор обвинил Китай в помехах переговорам с КНДР по денуклеаризации

США одобрили покупку Cosco конкурирующей судоходной компании за $6,3 млрд

Из-за загоревшегося грузовика с боеприпасами эвакуировали жителей приморского села

Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески

Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывескиКомпании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемными Подробнее

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы летного поля

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП пяти машин и мотоцикла под Симферополем

Киргизский военный вертолет разбился в горах Тянь-Шаня

Минфин в 2019 году закупит валюту на внутреннем рынке на 3,4 трлн рублей

Число жертв крушения поезда в Турции превысило 20 человек

Цена на нефть Brent выросла до $77,44 за баррель

Индонезия заплатит России более $1 млрд за 11 истребителей Су-35

Жительница Башкирии до смерти забила четырехлетнюю дочь из-за капризов

СМИ назвали состав американской делегации на встрече Трампа и Путина в Хельсинки

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 июля

Смерть жертвы отравления в Эймсбери, кризис в британском правительстве и мини-субмарина от Илона Маска Подробнее

"Калашников" поставит Росгвардии партию снайперских винтовок

Пять человек стали обвиняемым по делу о гибели 52 пассажиров автобуса в Казахстане

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru