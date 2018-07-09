Эфиопия и Эритрея заключили мир спустя 18 лет после военного конфликта

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Лидеры Эфиопии и Эритреи провели историческую встречу, результатом которой два государства объявили об окончании военного противостояния и заключении мира, приводит в понедельник слова министра информации Эритреи Йемана Гебремескеля межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Состояние войны, в котором находились две страны, окончено. Мы объявляем новую эпоху мира и дружбы", - написал министр на своей странице в твиттере.

По данным телеканала "Аль-Арабийя", встреча прошла накануне в столице Эритреи Асмэре. В ней приняли участие премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеверки. Стороны заключили декларацию о мире и дружбе, а также заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер, в том числе - в экономической и социальной областях.

Военный конфликт между Эфиопией и Эритреей вспыхнул в 1998 году и продлился до 2000 года из-за территориальных споров. Тогда боевые действия унесли около 80 тысяч жизней.

Мирный договор был подписан сторонами в декабре 2000 года, однако Эфиопия отказалась принимать окончательное решение арбитража, вынесенное через два года по вопросу о разделении спорных территорий. Ситуация, балансировавшая между миром и войной, просуществовала почти два десятка лет.