Движение большегрузов ограничили в Абхазии ради сохранности дорог

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия подписал в понедельник распоряжение о введении ограничений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на территории Абхазии.

В соответствии с распоряжением, вес тяжеловесных транспортных средств не должен превышать 40 тонн.

Регламентируется и осевая нагрузка крупногабаритных автотранспортных средств, движущихся по дорогам республиканского и местного значения. На дорогах республиканского значения она не должна превышать 10 тонн на ось, на дорогах местного значения - 6 тонн на ось.

Распоряжение принято "в целях недопущения повреждений и снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог на территории Абхазии".

Ограничение провоза тяжеловесных и крупногабаритных грузов на территории республики не распространяется на транспортировку военной техники, а также дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, задействованной в мероприятиях дорожного строительства.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на МВД республики и Госуправление по транспорту.