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Президент Турции после инаугурации назвал состав кабинета министров

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переназначил Мевлюта Чавушоглу на должность главы МИД Турции, сообщило агентство "Анадолу".

Вице-президентом стал Фуат Октай. Министром юстиции назначен Абдулхамит Гюль, главой МВД - Сулейман Сойлу, они занимали эти посты и в прежнем кабинете министров. Главой министерства финансов назван Берат Албайрак, он впервые занял эту должность. Албайрак - зять Эрдогана.

Министром труда, соцуслуг и семьи Турции назначена Зехра Зюмрют Селчук. Министром промышленности и развития стал Мустафа Варанк, один из ближайших сторонников Эрдогана. Министром культуры и туризма стал Мехмет Эрсой.

Министерство обороны возглавил Хулуси Акар, он занимал эту должность и в прежнем правительстве. Рухсар Пекджан будет руководить министерством торговли, а министерством транспорта и инфраструктуры - Джахит Туран.

Число министров в правительстве Турции сократилось с 21 до 16 в результате объединения ряда министерств.

Ранее в понедельник в Анкаре прошла церемония инаугурации президента Турции. По итогам выборов Турция перешла от парламентской формы правления к президентской. В результате упразднена должность премьер-министра, а президент назначает высокопоставленных чиновников, в частности министров.

Ожидается, что в понедельник после утверждения нового состава кабинета министров, будет отменен режим чрезвычайного положения в Турции, введенный в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в стране.

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Теги: Турция, Реджеп Эрдоган

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