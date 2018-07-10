Трамп выдвинул кандидатом в верховные судьи США Бретта Кавано

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США назвал кандидатом на пост члена Верховного суда Бретта Кавано, сообщил телеканал NBC.

До 30 июля этот пост официально занимает Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

Для вступления в должность кандидатура Б.Кавано должна быть утверждена сенатом США.

Кавано, в частности, работал в команде спецпрокурора, проводившего расследование скандального дела о любовной связи бывшего президента Билла Клинтона с сотрудницей аппарата Белого лома Моникой Левински.