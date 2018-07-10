В мире

В Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человек

Из-за этой волны смертей морг Монреаля оказался переполнен

В Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человек
Мужчина отдыхает в тени дерева в парке Монреаля
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - 70 человек погибли с конца июня из-за аномальной жары в канадской провинции Квебек, сообщает во вторник телеканал CBC.

Отмечается, что больше всего случаев летального исхода зафиксировано в Монреале. Почти все погибшие - это пожилые люди старше 60 лет. Городской морг переполнен.

Ранее сообщалось, что из-за аномально высокой температуры в Квебеке умерли 19 человек.

В Квебеке и ряде других канадских провинций с 29 июня температура воздуха регулярно поднимается до 34 градусов, что в условиях повышенной влажности ощущается примерно как 40 градусов.

Местные метеорологические службы отмечают, что ситуация постепенно нормализуется и жара начинает спадать.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Канада, Квебек
В мире
Генсек НАТО: наш диалог с Россией идет непросто, но он очень важенГенсек НАТО: наш диалог с Россией идет непросто, но он очень важен
Йенс Столтенберг рассказал, как Альянс намерен строить отношения с МосквойПодробнее
 В Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человекВ Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человек
Из-за этой волны смертей морг Монреаля оказался переполненПодробнее
 Число жертв наводнения в Японии превысило 120 человекЧисло жертв наводнения в Японии превысило 120 человек
Премьер-министру Абэ пришлось отказаться от международных поездокПодробнее
 Стало известно имя нового министра иностранных дел ВеликобританииСтало известно имя нового министра иностранных дел Великобритании
Бориса Джонсона сменил министр здравоохранения Джереми ХантПодробнее
Борис Джонсон объяснил свою отставку отсутствием поддержки его позиции по BrexitБорис Джонсон объяснил свою отставку отсутствием поддержки его позиции по Brexit
Экс-глава МИД Великобритании подчеркнул, что идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе"Подробнее
 Глава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в ЭймсбериГлава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в Эймсбери
Гэвин Уильямсон считает, что Москва совершила атаку на британской землеПодробнее
 Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД ВеликобританииБорис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании
Менее суток назад на фоне споров в кабмине по процедуре выхода страны из ЕС свой пост покинул министр по Brexit Дэвид ДэвисПодробнее
 В Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекВ Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человек
Сайт CNN сообщает о приостановке спасательной операцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Трусы вверх!8 фото
10 июля
Трусы вверх!
Фотохроника 9 июля6 фото
09 июля
Фотохроника 9 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКоллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшимВ миреВ Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человекВ миреСтало известно имя нового министра иностранных дел ВеликобританииВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 10 июляВ миреГлава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в ЭймсбериСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистов

Очередь за "умной колонкой" "Яндекса" начали занимать с 5 утра

Очередь за "умной колонкой" "Яндекса" начали занимать с 5 утраПока устройство продают только в офлайн-магазине и не более двух штук в одни руки Подробнее

Гендиректора российско-белорусского "Брянсксельмаша" задержали за дачу взятки

"ЛУКОЙЛ" вложит в каспийское месторождение Ракушечное 500 млрд рублей

Полковник Захарченко пожаловался в суде, что к нему не допускают врачей

Трусы вверх!

Трусы вверх!8 фото

Граффити с Черчесовым в Петербурге пришлось обновить из-за закрашенного пальца

Генсек НАТО: наш диалог с Россией идет непросто, но он очень важен

Генсек НАТО: наш диалог с Россией идет непросто, но он очень важенЙенс Столтенберг рассказал, как Альянс намерен строить отношения с Москвой Подробнее

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне подорожания нефти

Газопровод "Ямал-Европа" остановлен до конца недели на плановый ремонт

Рынок акций открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,2%

Тайвань подготовился к удару тайфуна "Мария"

Число погибших из-за проливных дождей в Японии достигло 148

Новую серию "Простоквашино" посвятили борьбе Матроскина с лишним весом

В Думу внесен законопроект об уменьшении минимальных добровольных перечислений в ПФР

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
SF1Франция Франция– : –21:00Бельгия Бельгия21:00