В Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - 70 человек погибли с конца июня из-за аномальной жары в канадской провинции Квебек, сообщает во вторник телеканал CBC.

Отмечается, что больше всего случаев летального исхода зафиксировано в Монреале. Почти все погибшие - это пожилые люди старше 60 лет. Городской морг переполнен.

Ранее сообщалось, что из-за аномально высокой температуры в Квебеке умерли 19 человек.

В Квебеке и ряде других канадских провинций с 29 июня температура воздуха регулярно поднимается до 34 градусов, что в условиях повышенной влажности ощущается примерно как 40 градусов.

Местные метеорологические службы отмечают, что ситуация постепенно нормализуется и жара начинает спадать.