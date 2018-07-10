Число жертв теракта в афганском Джелалабаде выросло до 10

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, десять человек погибли и еще четверо получили ранения в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в афганском городе Джелалабаде на востоке страны, передает во вторник сингапурский телеканал Channel NewsAsia.

По информации телеканала, террорист взорвал себя на контрольно-пропускном пункте. При этом в результате взрыва загорелись находившиеся поблизости автомобили.

Отмечается, что среди погибших есть два сотрудника главного управления национальной безопасности страны.

Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на автостанции в районе Ахунд Зода.