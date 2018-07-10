Катавшийся на мотоцикле Джордж Клуни попал в аварию на Сардинии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - 57-летний голливудский актер Джордж Клуни во вторник был госпитализирован на Сардинии после ДТП, сообщает британская The Daily Mail.

По данным издания, ехавший на мотоцикле актер столкнулся с автомобилем. Газета пишет, что ДТП произошло на северо-востоке острова из-за того, что автомобиль неожиданно повернул.

На фотографиях с места происшествия можно увидеть потрескавшееся стекло автомобиля, в который врезался актер. Однако, отмечает издание, судя по всему, состояние Клуни после ДТП не внушает опасений.

Это лето Клуни и его супруга Амаль проводят на Сардинии, где актер работает над шестисерийной экранизацией романа Джозефа Хеллера "Уловка-22", отмечает The Daily Mail.