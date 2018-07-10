RT во Франции оспорит предупреждение за эфир о Сирии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - RT France обжалует предупреждение Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), который посчитал, что в апрельском сюжете телеканала, посвященного ситуации в Сирии, не представлены различные точки зрения.

"RT France намерен обжаловать в Государственном совете Франции предупреждение CSA, вынесенное телеканалу за эфир о ситуации в Сирии", - сообщает сайт канала во вторник.

Там отмечается, что RT "категорически не согласен с обвинениями в отсутствие честности". Кроме того, телеканал считает, что представил различные точки зрения о ситуации в Сирии, в том числе мнения лидеров США, Франции и ФРГ.