В мире

RT во Франции оспорит предупреждение за эфир о Сирии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - RT France обжалует предупреждение Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), который посчитал, что в апрельском сюжете телеканала, посвященного ситуации в Сирии, не представлены различные точки зрения.

"RT France намерен обжаловать в Государственном совете Франции предупреждение CSA, вынесенное телеканалу за эфир о ситуации в Сирии", - сообщает сайт канала во вторник.

Там отмечается, что RT "категорически не согласен с обвинениями в отсутствие честности". Кроме того, телеканал считает, что представил различные точки зрения о ситуации в Сирии, в том числе мнения лидеров США, Франции и ФРГ.

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Теги: Франция, Сирия, RT
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