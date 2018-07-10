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Eni сделала второе нефтяное открытие на блоке в Западной пустыне Египта

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Итальянская Eni в ходе бурения второй разведочной скважины B1-X в рамках проекта Юго-Западная Мелейя (South West Meleiha) в Западной пустыне Египта вновь обнаружила легкую нефть.

Согласно сообщению компании, SWM B1-X была пробурена в 7 км от первого открытия (SWM A2-X) на глубину 4523 метров. Нефть была обнаружена в палеозойских песчаниках дессукской формации каменноугольного периода и в песчаниках Алам Эль Буэйб мелового периода. Дебит скважины составил 5130 баррелей в сутки.

Открытие на B1-X подтверждает производственный потенциал бассейна Faghur, уверена компания. Eni планирует в ближайшем будущем бурение других разведочных скважин, расположенных вблизи открытий A2-X и B-1X, чтобы консолидировать то, что может привести к созданию новой производственной зоны в Египте.

Как сообщалось, в мае разведочная скважина SWM A-2X, пробуренная Eni на глубину 5090 метров, обнаружила легкую нефть. Дебит скважины составил 2300 б/с.

Ожидается, что производство будет увязано с уже существующими близлежащими объектами инфраструктуры и затем отправлено на терминал Эль-Хамра по трубопроводам.

Eni через дочернюю компанию IEOC владеет 100% в проекте South West Meleiha. IEOC через операционную компанию AGIBA, которая на паритетных началах принадлежит итальянской компании и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), в настоящее время добывает 55 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки в Западной пустыне Египта.

В Египте Eni присутствует с 1954 года. Компания является основным производителем с объемом 260 тыс. барр. н.э./с. Ожидается, что добыча будет расти в течение года благодаря увеличению производства на месторождении Zohr. В конце апреля Eni запустила второй производственный комплекс на месторождении Zohr, удвоив производственные мощности до 800 млн куб. футов в сутки. В мае 2018 года мощность месторождения увеличена до 1,2 млрд куб. футов в сутки, 2 млрд куб. футов/сутки будет достигнута к концу 2018 года, с выходом на "полку" добычи в 2,7 млрд куб. футов в сутки в 2019 году.

Месторождение Zohr на блоке Шорук в акватории Египта (Средиземное море) является одним из самых крупных открытий последних лет. Eni владеет 50% в блоке Шорук, "Роснефть" - 30%, британская ВР - 10%. Планируется, что еще 10% купит фонд Mubadala из ОАЭ.

В Западной пустыне Египта также работает "ЛУКОЙЛ", являющийся участником проекта Мелейя (Meleiha) со сроком действия контракта до 2024 года. Мелейя - один из первых зарубежных добывающих проектов "ЛУКОЙЛа". Компания вошла в него в 1995 году. В настоящее время в нем участвуют: Eni - 76% (оператор), "ЛУКОЙЛ" - 24%. В последние годы на блоке по результатам активной доразведки, включая сейсмику 3D и разведочно-поисковое бурение, открыто несколько новых высокопродуктивных месторождений: Северная Нада и Гавахер (2007), Аркадия (2010), Эмри Дип (2012), Роза Норт (2013) и Мелейя-Уэст (2014). Добыча за 2016 год по проекту составила 182 тыс. тонн нефти (доля группы "ЛУКОЙЛ").

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Теги: Египет, Eni

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