Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России опровергли сообщение о том, что в Сирии в результате теракта якобы погибли российские военнослужащие.

"Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дэйр-эз-Зор, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что сообщения некоторых СМИ со ссылкой на информационные ресурсы террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) о том, что в Сирии якобы погибли российские военные в результате теракта, это - "очередной фейк".

"Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме", - заявили в военном ведомстве РФ.

Ранее в понедельник некоторые интернет-ресурсы сообщили, ссылаясь на заявления боевиков, что российские и сирийские военнослужащие якобы погибли в Сирии в результате атаки террориста-смертника.