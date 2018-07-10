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Более 800 детей были завербованы сторонами конфликта в Йемене за 2017 год

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 842 ребенка были завербованы сторонами конфликта в Йемене в 2017 году. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, распространенном во вторник.

При этом не менее 76 детей принимали участие непосредственно в боевых действиях, а самым младшим из них исполнилось всего 11 лет. Другие дети были привлечены к охране контрольно-пропускных пунктов и учреждений, а также для патруля, доставки воды, еды и военного оборудования на боевые позиции участников конфликта.

В ООН также сообщили, что не менее 1316 детей получили увечья и были убиты за прошедший год. Более половины из них погибли в ходе столкновений между конфликтующими сторонами.

На прошлой неделе Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) представил доклад, содержавший данные о числе погибших детей за три года конфликта в Йемене. По информации ЮНИСЕФ, конфликт между повстанцами-хуситами и правительственными силами в Йемене с 2015 года унес жизни 2,2 тыс. детей года, еще около 3,5 тыс. детей получили ранения и травмы.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что реальные цифры могут быть гораздо выше.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

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