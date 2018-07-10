При крушении пассажирского самолета на севере ЮАР погиб один человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, один человек погиб в результате крушения самолета близ Претории в северной части Южно-Африканской Республики, сообщает во вторник газета Washington Post со ссылкой на медиков.

По словам представителя местной медицинской службы ER24, еще 20 человек получили ранения разной степени тяжести и по-прежнему находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что крушение самолета произошло близ местного аэропорта Вондербум. На корпусе самолета указано наименование нидерландской компании Martin's Air Charter.

Причина крушения пока неизвестна, однако не исключено, что к падению самолета привел отказ двигателя. Местные власти инициировали расследование по факту произошедшего.