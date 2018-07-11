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Боевики в Афганистане захватили заложников в административном здании

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Террористы, атаковавшие в среду утром управление образования в городе Джелалабад, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, взяли в заложники гражданских лиц, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.

Район оцеплен, к месту инцидента подтягиваются подразделения силовых структур.

Пока официальной информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало, но местные СМИ сообщают о гибели одного из охранников. Очевидцы сообщают о том, что в районе инцидента слышны взрывы.

Неизвестная вооруженная группа напала на управление образования региона примерно в 9:20 по местному времени (7:50 по мосоквскому). Сначала у входа на территорию управления произошел взрыв, затем группа вооруженных боевиков ворвалась на нее и вступила в бой с охраной. Сейчас столкновение сотрудников полиции с экстремистами продолжается.

Это третье нападение боевиков в Джелалабаде с начала июля. В ходе первого нападения 1 июля от взрыва погиб один человек, в минувший вторник жертвами нападения террориста-смертника стали 12 человек.

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Теги: Афганистан, Джелалабад
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