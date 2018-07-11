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Шойгу заявил о готовности России поставить Сирии системы ПВО С-300

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия готова вернуться к вопросу поставки систем ПВО С-300 Сирии, но обращения от Дамаска пока нет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Решение о поставке данного образца вооружений армии любого иностранного государства принимается на основе соответствующего обращения, которого пока нет. Таким образом, преждевременно говорить об этом конкретно", - заявил Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

Он напомнил, что несколько лет назад Россия отказалась от поставок С-300 в Сирию по просьбе Израиля и некоторых западных партнеров.

"Сегодня, после агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии, продемонстрировавшей необходимость наличия у сирийцев современных средств ПВО, мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса", - сказал глава Минобороны РФ.

Шойгу подчеркнул, что С-300 - это комплекс оборонительного вооружения, поэтому прямой угрозы для чьей-либо национальной безопасности он представлять не может - "данная зенитная ракетная система может угрожать лишь средствам воздушного нападения".

О возможности поставок Дамаску систем С-300 "Фаворит" российские военные и дипломаты уже заявляли после удара 14 апреля западной коалиции по Сирии.

25 апреля российский Генштаб сообщил о планах поставить в ближайшее время Сирии новые средства противовоздушной обороны, а также заняться подготовкой сирийских специалистов.

9 мая заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сказал "Интерфаксу", что Россия может поставить Сирии системы ПВО, однако пока решение об этом еще не принято.

"Пока решений таких нет. Если они будут приняты, почему бы и нет",- отметил он. Военный подчеркнул, что "Сирия, к счастью, не находится под санкциями".

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Теги: Сирия, Сергей Шойгу, С-300
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