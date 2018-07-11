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Трамп счел печальной новостью соглашение в сфере энергетики между Германией и РФ

Есть обновление от 11:40

Генсек НАТО в ответ напомнил Трампу о торговле стран альянса с Россией даже во время холодной войны

Трамп счел печальной новостью соглашение в сфере энергетики между Германией и РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я думаю, это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу", - сказал Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - добавил он.

"Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу ("Северный поток 2" - ИФ) с Россией и платят миллиарды долларов в кошельки России. Мы, как считается, защищаем вас от России, но они (ряд стран - ИФ) платят миллиарды долларов России, и я считаю, что это никуда не годится", - отметил Трамп.

При этом напомнил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является одним из руководителей проекта газопровода, и что "почти 70% Германии будет под контролем России посредством (поставок - ИФ) природного газа".

Президент подчеркнул, что подобная зависимость ФРГ от РФ в энергетической сфере оказывает негативное воздействие на НАТО, и добавил, что союзники по альянсу должны говорить с Берлином на эту тему.

Столтенберг ответил на критику Трампа. "НАТО - это альянс 27 государств, и между ними есть различия и разногласия, и газовая сделка между Россией и Германией также стала темой для разногласий. Но сила НАТО заключается в том, что, несмотря на эти различия, мы все готовы объединиться, чтобы защитить друг друга", - сказал он. При этом генсек НАТО напомнил, что "даже в эпоху холодной войны страны НАТО вели торговлю с Россией".

Как сообщалось, в марте компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Ранее в январе разрешение было выдано на сооружение морского участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

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Теги: США, ФРГ, Дональд Трамп, НАТО

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