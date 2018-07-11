Российский журналист Титов получил убежище в Литве

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Литва предоставила убежище журналисту из России Евгению Титову, сообщил в среду департамент миграции.

"Подтверждаем, что мы приняли решение относительно Титова, которым им был предоставлен статус беженца", - сообщила агентству BNS директор департамента Эвелина Гудзинскайте.

В феврале прошлого года департамент отказался предоставить убежище Титову, мотивируя тем, что его опасения были объективно необоснованными.

Главный административный суд Литвы в октябре прошлого года обязал ведомство заново рассмотреть прошение россиянина.

По словам Гудзинскайте, в обновленном ходатайстве российского гражданина были приведены дополнительные обстоятельства. "Эти вновь приведенные обстоятельства и обусловили иное решение", - пояснила глава департамента.

По ее словам, более чем за полтора года изменилась и ситуация в самой России.

Титов приехал в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он заявил, что боялся оставаться в России после того, как якобы столкнулся с давлением со стороны госструктур в связи со своей деятельностью. Он опасается, что в России на него может быть заведено уголовное дело о шпионаже, потому что он, сотрудничая с Литовским радио и телевидением, ездил на восток Украины, чтобы освещать военные действия в Донбассе. Кроме того, россиянин утверждает, что в своей стране за ним была установлена слежка, также имели место угрозы в его адрес.