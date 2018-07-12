Италия отказалась дополнительно увеличить расходы на оборону

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия не будет направлять дополнительные расходы на оборону, передает в четверг агентство АНСА.

"Италия унаследовала (от прежнего итальянского правительства - ИФ) обязательства по расходам, которые касаются вклада в НАТО, и которые мы не меняли. Никаких дополнительных расходов у нас не будет", - сказал Конте на пресс-конференции в рамках саммита НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп отправил письма ряду лидеров стран-членов НАТО с призывом нарастить оборонные расходы. Затем на встрече с лидерами НАТО Трамп выдвинул идею

об увеличении цели по оборонным расходам с 2% ВВП до 4% ВВП.

Также на пресс-конференции Конте заявил, что у него нет никаких конфликтов с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который недавно критиковал власти Италии за их позицию по вопросам миграции. В то же время Конте заявил о готовности защищать позицию Италии по мигрантам. В прошлом месяце Италия отказалась принять ряд судов с мигрантами, из-за чего страну раскритиковали ее союзники по ЕС.