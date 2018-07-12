Российские школьники заняли второе место на Международной математической олимпиаде

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сборная команда школьников из России завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на 59-ой Международной математической олимпиаде в Румынии и заняла второе место в командном зачете, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

В этом году в сборную вошли шесть школьников: Марат Абдурахманов из Челябинска, Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга, Сергей Лучинин из Кирова, говорится в сообщении. Тренировал команду доцент кафедры высшей математики Московского физико-технического института Назар Агаханов.

В прошлом году олимпиада проходила в Бразилии, и там сборная России заняла в командном зачете 11 место с одной золотой, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Международная математическая олимпиада (MMO) - чемпионат мира по математике среди школьников старших классов, это состязание проводится каждый год в одной из стран-участниц. Первая MMO прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. В последние годы количество стран - участниц ММО превышает сотню государств.

Участникам предлагается решить шесть задач (по три задачи в день, в течение двух дней подряд). Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом - из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.