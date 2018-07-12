Трамп заявил о получении "очень приятного" письма от Ким Чен Ына

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг опубликовал в твиттере письмо об успехах в укреплении отношений Пхеньяна с Вашингтоном, которое ему написал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В письме Ким Чен Ын отмечает, что надеется на дальнейшие практические действия в рамках диалога США-КНДР. "Я желаю, чтобы дальнейшие практические инициативы укрепили доверие к вам, господин президент", - говорится в письме.

Также Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что "эпохальный прогресс в отношениях КНДР-США послужит приближению нашей будущей встречи".

"Очень приятное письмо от председателя Ким Чен Ына из Северной Кореи. Проделан большой прогресс!", - в свою очередь написал Трамп.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

В письме, датированном 6 июля, Ким Чен Ын отмечает, что совместное заявление, которое он подписал с Трампом в Сингапуре, "положило начало значимого пути".

"Я глубоко ценю значительные и выдающиеся усилия, которые прикладывает господин президент для улучшения отношений между двумя странами и для добросовестной имплементации совместного заявления", - говорится в письме.

Ким Чен Ын выражает надежду, что его совместные с Трампом усилия, "направленные на создание нового будущего для КНДР и США, точно достигнут цели".

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео совершил двухдневный визит в КНДР. Начало его визита пришлось на 6 июля - день, которым датировано письмо Ким Чен Ына Трампу.

По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными, стороны были настроены доброжелательно. Помпео отметил, что состоялась "детальная и содержательная дискуссия по шагам, которые следует предпринять".

Однако после визита Помпео МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и бандитскими требованиями по денуклеаризации". Помпео в ответ заявил, что не считает требования бандитскими, обратив внимание, что аналогичных действий от КНДР по денуклеаризации ждет Совбез ООН.