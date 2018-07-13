Почти 20 человек стали жертвами взрыва в китайской провинции Сычуань

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Не менее 19 человек погибли, еще 12 получили ранения в результате взрыва в промышленном парке в уезде Цзянъань провинции Сычуань на юго-западе Китая в четверг, сообщают местные СМИ.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, их жизни ничто не угрожает.

Взрыв полностью уничтожил трехэтажное здание фабрики по производству химических товаров, в близлежащих зданиях выбиты стекла.

Вызванный взрывом пожар к настоящему времени потушен.

Начато расследование инцидента.