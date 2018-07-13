Генпрокуратура Таджикистана исключила связь приговора главы команды КВН с его работой

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Таджикистана заявила, что дело журналиста и главы команды КВН "Сборная Таджикистана" Хайрулло Мирсаидова, приговоренного в среду к 12 годам лишения свободы, не связано с его журналистской или политической деятельностью.

"В материалах уголовного дела нет никаких сведений о журналистской или политической деятельности Мирсаидова. Он привлечен к уголовной ответственности и осужден судом города Худжанд за то, что в период руководства командой КВН путем подделки документов совершил хищение государственных денежных средств, а также из корыстных побуждений совершил ложный донос о совершении тяжкого преступления, что само по себе является преступлением", - говорится в заявлении генпрокуратуры.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства, проходившего с участием четырех адвокатов, виновность Мирсаидова была полностью доказана.

В документе говорится, что приговором суда города Худжанд от 11 июля 2018 года Мирсаидов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 245 (присвоение чужого имущества в особо крупных размерах), пунктом "а" части 2 статьи 340 (подделка документов) и пунктами "а", "в" части 2 статьи 346 (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления) Уголовного кодекса республики. Мирсаидов приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с учетом того, что не возместил ущерб.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поэтому Мирсаидов и его адвокаты могут подать жалобу в вышестоящий суд. В то же время, генпрокуратура Таджикистана может опротестовать приговор суда.

Ранее посольства Великобритании, Германии, Франции, США и представительство ЕС в Таджикистане выступили с совместным заявлением для прессы, в котором выразили общую серьезную обеспокоенность в связи с судебным процессом в отношении Мирсаидова. Представители зарубежных государств и организаций настоятельно призвали соответствующие органы власти в Таджикистане пересмотреть приговор.